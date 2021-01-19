Избавиться от лишнего Мотивация и идеи звездных тренировок, для всех, кто хочет прийти в форму

«Утиная ходьба», «мертвый жук» и ограничивающие кровоток наручники — «Коммерсантъ Стиль» рассказывает, какие упражнения и спортивный инвентарь знаменитостей могут вдохновить на новые фитнес-подвиги и разнообразить занятия дома.

Крис Хемсфорт

Несколько лет назад для подготовки к роли Тора в «Мстителях» актер тренировался ежедневно дважды в день. В основе нагрузок были тренировки бодибилдеров — упражнения с большим весом и малым числом повторов. Только более 20 комплексов на руки, плечи и грудь! Питание было белковым и шесть раз в день. Усилия не пропали даром, — в итоге актеру удалось нарастить мышечную массу больше чем на 10 килограммов. Хемсфорт много работал с собственным весом, подтягиваясь и отжимаясь 15-20 раз в три подхода, а также тренировался со штангой — жимы, становая тяга и прочее. Главная идея была — использовать свободные веса, то есть гантели и прочий инвентарь, а не тренажеры, чтобы были задействованы мышцы-стабилизаторы.

Актер так увлекся подготовкой, что в итоге в 2019 году выпустил фитнес-приложение Centr, которое готовила команда из тренеров, каскадеров, инструкторов по йоге и пилатесу, психотерапевта, эксперта по медитации и диетолога. Все для того, чтобы максимально персонализировать видео-тренировки.

Сейчас тренинг актера не такой экстремальный и частый, но интенсивный и более разнообразный. Помимо упражнений «скалолаз», «берпи» с гантелями, динамичных отжиманий и элементов кроссфита, Хемсфорт советует уделяет внимание плаванию и медитациям.

Дженнифер Лопес

Певица тренируется 4-5 раз в неделю, комбинируя разные виды нагрузок — йогу, стрейчинг, HIIT и функциональный тренинг. Большинство тренировок Джей Ло направлены на развитие выносливости и задействуют все группы мышц. Ее тренер Дэвид Кирш иногда делится видео с занятий, которые чаще всего включают в себя выпады с гантелями, жимы ногами с отягощением, «утиную ходьбу» (медленная ходьба с приседаниями), скручивания и подъемы корпуса на коврике — в три подхода. В первом упражнения повторяются 50 раз, во втором — 35, а в третьем — 21. Если выполнять упражнения в быстром темпе и уложиться в 35-40 минут, то можно сжечь до 300-400 калорий.

Холли Берри

Актриса часто делится фото и видео тренировок с мастером боевых искусств Питером Ли Томасом. Ему удалось привить любовь Холли Берри к самым разным видам единоборств, а также научить правильному дыханию. Так, в один день недели их тренировки включают в себя элементы тайского бокса, джиу-джитсу и капоэйры, в другой уделяется внимание плиометрике — развитию выносливости и прыгучести, а третий день отдан под силовые нагрузки — приседания, становая тяга, выпады, подтягивания, отжимания и жимы лежа в 10 подходах по 10 раз. Самостоятельно без тренера актриса занимает кардио и тренируется со скакалкой.

Кейт Босуорт

С недавних пор актриса перешла от высокоинтенсивных тренировок к спокойному функциональному тренингу, включающему работу со своим телом на коврике. Ее тренер и Стефани Уотсон убеждена, что часовые тренировки низкой интенсивности трижды в день полезны и безопасны для организма, а также помогают поддерживать форму.

Перед началом занятий актриса делает кардиоразминку, ходит или бегает, а затем делает упражнения на коврике со специальным оборудованием — мячиком и эластичной лентой 2-в-1, что помогает активнее задействовать все группы мышц, например, на внутренней поверхности бедра при приседаниях.

Марк Уолберг

Несколько лет назад актер увлекся спортом и стал инвестором международной сети фитнес-клубов F45 Training. С тех пор его Instagram — это целая библиотека тренировок. Заниматься по ним, к сожалению, неудобно, но посмотреть технику, впечатлиться и замотивироваться разнообразию тренинга и увидеть результаты — можно вполне.

В основе фитнес-преображения актера — программа F45. Это три групповых занятия в неделю. Первое — HIIT, второе — силовые упражнения с отягощением и третье — функциональный тренинг. Актер задействует петли TRX, гантели и штанги, делает все самые базовые упражнений в течение 45 секунд по 4 подхода: жимы, выпады, скручивания, приседания и прочее. Главный спортивный аксессуар — специальные BFR-наручники, которые ограничивают кровоток и позволяют быстрее увеличивать вес.

Наоми Кэмпбелл

50-летняя супермодель часто выкладывает видео с тренировок со своим коучем Джо Холдером. Некоторые ее занятия можно целиком посмотреть в режиме IGTV.

Все тренировки начинаются с динамичной разминки. Затем среди самых распространенных упражнений — выпады с утяжелителем, «пожарный гидрант» (упражнение на четвереньках для ягодиц), «мертвый жук» (из положения лежа на спине рука и противоположная нога должны вытягиваться поочередно), «велосипед со скручиванием». Все эти упражнения дают результат, если выполняются в интенсивном темпе и даже без какого-либо инвентаря.

Хью Джекман

Тренировки актера разделены на две части — 6 недель набора мышечной массы и еще 6 недель «сушки». Схема набора мышечной массы следующая: 4 подхода по 8, 6, 4 и одному подходу. Это жимы гантелей лежа, махи гантелями на наклонной скамье, жимы штанги, отжимания — все упражнения для рук, груди и плеч.

Следующие 6 недель актер работает с меньшим весом, большим количеством повторов — до 10-14 — и включает интенсивное кардио, например, быстрый бег с наклоном дорожки. Так можно избавиться от жира без потери мышечной массы.

Дарья Богомолова