В Горячем Ключе запускают безналичную оплату проезда в общественном транспорте

Жители Горячего Ключа теперь могут отплатить проезд в автобусах с помощью банковской карты, сообщает пресс-служба администрации города.

На данный момент терминалами для безналичной оплаты оборудовали часть автопарка городских автобусов. Речь идет о маршрутах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 119. Платить безналом за проезд в общественном транспорте в Горячем Ключе можно будет с 19 января.

Как писал "Ъ-Кубань", с 2018 года возможность бесконтактно оплатить проезд в общественном транспорте появилась у жителей Лабинска, Приморско-Ахтарска, Армавира, Кропоткина, Туапсе, Тбилисского, Динского и других районов Кубани.

Наталья Решетняк