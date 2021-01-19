В Воронежской области на счета эскроу внесено почти 10 млрд рублей

По данным Банка России, остатки на счетах по договорам участия в долевом строительстве, открытых жителям Воронежской области, составляют почти 10 млрд руб. Всего открыто более 4,5 тыс. счетов, а «раскрыто» более 2,5 тыс.

Всего к началу декабря 2020 года застройщикам было перечислено почти 5 млрд руб. в соответствии с порядком работы счетов эскроу, при котором строительная компания получает доступ к средствам покупателей после сдачи дома в эксплуатацию. В регионе ПАО Сбербанк открыл счета эскроу на строительство 42 домов, АО Банк Дом.РФ – 17 домов, Банк ВТБ – семи, АО Газпромбанк – двух, следует из открытых данных Дом.РФ. Всего же - для 68 домов на 846 тыс. кв.м жилья.

За что систему эскроу-счетов критиковали девелоперы, развивающие застроенные территории, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова