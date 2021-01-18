27 муниципалитетов получат газ

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Внимание — газификации

С просьбой газифицировать жилые дома в станице Прочноокопской Новокубанского района к главе региона обратилась местная жительница. По ее словам, жители нескольких улиц отапливают дома дровами, хотя в станице газ есть.

«Если поселение газифицировано, ­а несколь­ко улиц — нет, это необходимо исправить. Газ нужно подвести ко всем домам. В этом году мы планируем газифицировать порядка 27 населенных пунктов и протянуть около 100 км подводящих и распределительных газопроводов»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Как сообщил вице-губернатор Александр Трембицкий, работы по прокладке распределительного газопровода в станице Прочно­окопской проведут в рамках краевой прог­раммы «Развитие топливно-энергетического комплекса». До конца 2021 года объект сдадут в эксплуатацию, а газ потребителям дадут в начале 2022 года.

На личных приемах граждан, проводимых губернатором края, вопросы газификации поднимаются регулярно. В конце прошлого года, в частности, был проложен новый газопровод в Отрадненском районе. С вопросом о проведении природного топлива к домам села Рудь к губернатору обратилась местная жительница Галина Якушова. Вениамин Кондратьев тогда поручил министерству ТЭК и ЖКХ совместно с администрацией муни­ципалитета решить этот вопрос. В населенном пункте началась прокладка подводящего газопровода высокого давления и распределительных газопроводов высокого и низкого давления. Длина протянутых сетей составила 34 км. На эти цели было направлено порядка 94 млн рублей из бюджета региона в рамках краевой госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса».

Как ранее заявлял глава региона, одним из приоритетов в 2021 году станет модернизация сферы ЖКХ. Важной задачей в отрасли является ускорение темпов газификации. «В следующем году нужно газифицировать не менее тридцати населенных пунктов. В целом уровень газификации края к концу 2021 года должен достигнуть 85%»,— сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Ускорение темпов газификации — одна из важнейших задач отрасли ЖКХ. В 2015 году на строительство объектов газо- и тепло­снабжения закладывали 164 млн рублей — в 2020-м сумма достигла почти миллиарда рублей.

«Казачий» парк ждет реконструкция

Помочь благоустроить парк имени трехсотлетия Кубанского казачьего войска в Каневском районе попросили жители муниципалитета. Большой парк заложен еще в середине 1960-х годов и требует обновления.

«Районному центру нужен современный парк — общественное пространство со всей необходимой инфраструктурой, где люди с удовольствием будут проводить время, ­гулять семьями»,— сказал Вениамин Кондрать­ев и поручил благоустроить парк до конца 2021 года.

Александр Трембицкий сообщил, что в рамках нацпроекта предусмотрена замена и усовершенствование существующих покрытий проездов, тротуаров, обустройство детской и спортивной площадок, установка скамеек и урн, озеленение территории.

Напомним: в середине января на краевом совещании под председательством Вениамина Кондратьева прошло обсуждение планов на текущий год по благоустройству муниципалитетов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». «Всего по краю приведем в порядок 235 парков, скверов, придомовых территорий. Из них 80% находятся в сельской местности»,— рассказал губернатор.

Финансирование нацпроекта в 2021 году составит 1,8 млрд рублей. Глава региона акцентировал внимание на том, что все контракты на текущий год должны быть заключены до 1 марта. Это позволит провести все необходимые работы в срок. «По каждой территории мы должны провести работу качественно»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Ремонт через полвека

Также на приеме граждан обсудили ремонт Дома культуры в станице Полтавской. Объект приведут в порядок в рамках национального проекта «Культура». Здание построи­ли в 1967 году, ремонт с тех пор не проводили.

В станице Полтавской в рамках национального проекта «Культура» приведут в порядок Дом культуры. Здание построено в 1967 году, капремонт с тех пор там не проводился

Ранее сообщалось, что в прошлом году работы, запланированные в рамках нацпроекта «Культура», край завершил досрочно. Несмот­ря на сложности, связанные с пандемией, выполнены все целевые показатели. Капитально отремонтировали 11 Домов культуры. Кроме того, обновили базу музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературы в 23 детских школах искусств. Всего до 2025 года в регионе приведут в порядок 450 ДК.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края