Бизнес-джет Сергея Галицкого вернулся в аэропорт Краснодара из-за технического сбоя

Частный самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту Краснодара через 25 минут полета, сообщила пресс-служба международного аэропорта Краснодар. Данные о владельце воздушного судна не разглашаются, по информации “Ъ-Юг”, речь идет о Сергее Галицком, основателе продуктовой сети «Магнит».

По данным аэропорта, бизнес-джет вылетел из аэропорта Краснодара сегодня в 17:27, вскоре экипаж получил сигнал о сбое в одной из систем воздушного судна и принял решение возвратиться в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно. Планирует ли экипаж частного самолета снова отправиться по маршруту, в пресс-служба аэропорта не уточняют.

Анна Перова, Краснодар