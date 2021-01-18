Одно из пермских предприятий «ЛУКОЙЛа» сменило директора

Директором филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» назначен Сергей Черепанов, ранее занимавший пост заместителя директора филиала. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Должность замдиректора занял Константин Андреев, прежде руководивший волгоградским филиалом «ВолгоградНИПИморнефть» в Волгограде.

Напомним, с 2011 года филиал «ПермНИПИнефть» возглавляла Надежда Лядова, позже избранная депутатом краевого парламента. В конце декабря прошлого года стало известно, что госпожа Лядова покидает руководящий пост в компании в связи с выходом на пенсию. Как сообщал “Ъ-Прикамье”, основным претендентом на эту должность считался Сергей Черепанов. Надежда Лядова продолжила депутатскую деятельность, кроме того она назначена представителем генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».