В Туапсе таможенники изъяли поддельные Nike и Vans на сумму 1,6 млн рублей

Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

В Туапсе в ходе проверки одного из торговых павильонов сотрудник Краснодарской таможни обнаружили у предпринимателя контрафактные одежду и обувь (всего 291 единицу), сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно расчетам представителей правообладателей торговых марок Nike, PUMA, Adidas, Vans общая сумма ущерба, причиненного действиями индивидуального предпринимателя, составила 1,6 млн руб.

Контрафактный товар изъят из оборота. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.180 УК РФ (незаконное использование товарного знака с причинением крупного ущерба).

Наталья Решетняк