Глава региона попросил федеральных властей открыть Большое Савино для международных авиарейсов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин направил зампредседателя правительства РФ Татьяне Голиковой письмо с просьбой рассмотреть возможность включения аэропорта «Пермь» в перечень аэропортов, котором разрешено осуществлять международное воздушное сообщение, с I квартала текущего года. Документ опубликовал telegram-канал «СоленыУши».

«Установлением ограничений на международные перевозки нанесен ущерб не только туристическому кластеру, но и другим экономически значимым отраслям Пермского края, — говорится в обращении. — Кроме того, Правительством Пермского края обеспечивается субсидирование из бюджета Пермского края международных воздушных перевозок по маршруту “Пермь — Прага”, осуществление которых в настоящее время невозможно».

В письме отмечается, что на территории аэропорта соблюдаются все необходимые мероприятия для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, приняты меры по контролю за соблюдением разработанных Росавиацией методологических указаний по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений.

Напомним, весной 2020 года из-за угрозы COVID-19 Россия ограничила международное сообщение, перелеты из Перми за границу были полностью прекращены. Летом правительство РФ начало постепенно возобновлять авиасообщение с другими государствами. Первоначально прямые вылеты за рубеж осуществлялись только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. В настоящий момент международные перелеты доступны также из аэропортов Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного, Красноярска и Уфы.