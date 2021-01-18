В Ульяновской области общее количество зараженных COVID-19 превысило 45 тысяч

По данным регионального оперштаба, общее количество заражений в Ульяновской области, зафиксированных с начала пандемии нового коронавируса, в 18 января составило 41089 случаев (без данных по Димитровграду, где учет ведет ФМБА, контролирующее город атомщиков). В статистика смертей от COVID-19 в понедельник добавилось еще 6 случаев. Всего с начала пандемии умер 521 человек. Уровень смертности составил 1,28% от числа зараженных (в Самарской области это показатель составляет 2,04%).

Вместе с данными по Димитровграду общее количество заражений составляет 45266 случаев, что составляет 3,34% от численности населения региона (по России этот показатель составляет 2,46%, в Самарской области – 1,13%). Суточный прирост – 264 случая. Прирост заражений на 100 тыс. населения (один из основных показателей, учитываемых Роспотребнадзором) равен 21,47 случаев (максимальным этот показатель был 10 декабря – 27,97 случаев на 100 тыс. населения). Коэффициент распространения инфекции по региону в понедельник составил 1,0 (отсутствие роста заражений).

Сергей Титов, Ульяновск