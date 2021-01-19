Не намолленое место

Торговые центры Сибири в 2020 году не дождались новогоднего ажиотажа покупателей. Показатель трафика Shopping Index, который рассчитывает Watcom Group, в декабре вырос к ноябрьскому менее чем на 5%, а по сравнению с декабрем 2019 года ТЦ недобрали до трети посетителей. Эксперты полагают, что в год коронавируса сибирские торговые центры могли потерять до 40% выручки, декабрь позволил наверстать не более 20%. Участники рынка надеются, что господдержка и отсутствие новых ограничений позволят им выйти на докризисные показатели к 2022 году.



Показатель Shopping Index (число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) в крупнейших городах Сибири в декабре 2020 года оказался примерно на треть ниже, чем в том же месяце предыдущего года, сообщили „Ъ-Сибирь“ в Watcom Group. Больше всего он сократился за год в Новосибирске — на 32,5%. В Красноярске недобор к декабрю 2019 года составил 30,5%, в Омске — 26,2%. По сравнению с ноябрем трафик омских торговых центров в декабре вырос на 4,5%. В Новосибирске и Красноярске — на 4,3% и 4,2% соответственно.

«В декабре Shopping Index в сибирских городах немного увеличился (в среднем на 4%), но полностью посещаемость не восстановилась до прошлогоднего уровня, даже несмотря на самые пиковые дни в году, на которые надеялись все ритейлеры. Посещаемость в декабре восстановилась на 60–70%, что в целом неплохо. В Москве — немного выше, 75–80%»,— комментирует статистику президент Watcom Group Роман Скороходов.

Президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко оценивает снижение посещаемости сибирских ТЦ в декабре по сравнению с аналогичным периодом 2019 года не более чем в 15%. Приведенные им данные по предыдущему месяцу, наоборот, показывают рост трафика в среднем на 10–15%. Так, в одном из сибирских ТЦ, по информации господина Москаленко, посещаемость в ноябре 2019 года составляла 195 тыс. человек, а в ноябре 2020 года — 222 тыс. человек.

По данным коммерческого директора Malltech (управляет ТРЦ «Аура» в Новосибирске и двумя ТРЦ «Планета» — в Красноярске и Новокузнецке) Марии Дриц, трафик трех торговых центров компании в декабре 2020 года в сравнении с декабрем 2019 года восстановился на 81,1%. А в первые семь дней нового года посещаемость, по ее словам, была на 18,6% ниже, чем 1–7 января 2020 года. «В то же время прирост в Красноярске и Новосибирске за декабрь 2020 года выше, чем в ноябре, за счет предновогоднего трафика»,— отмечает она. Финансовые потери прошлого года, по словам Марии Дриц, еще не подсчитаны, но уже понятно, что компенсировать их за счет новогоднего ажиотажа не получится, так как полностью трафик к концу декабря так и не восстановился.

«Трафик посетителей новосибирского торгового комплекса „Норд­молл“ (принадлежит ООО „Норд сити молл“) в декабре традиционно был выше осенних месяцев в среднем на 40–45%, и, по нашим оценкам, показатели торговли были неплохими для столь тяжелого года»,— сообщила „Ъ-Сибирь“ генеральный директор «Норд сити молла» Юлия Кладова. Средний чек покупателей, по ее данным, не изменился, но категории покупок в коронакризисном декабре отличались от обычного: в разы сократились покупки традиционных праздничных атрибутов. «Безусловно, одного месяца высоких продаж недостаточно для решения накопившихся за год проблем компаний»,— добавляет она.

В декабре 2020 года средний чек торговых центров, по данным РСТЦ, традиционно увеличился и практически достиг прошлогодних показателей. При этом в целом по итогам пандемии сумма среднего чека снизилась на 20%. Это падение эксперты связывают с уменьшением количества покупок и «более рациональным и обдуманным решением об их совершении». «Ежегодный предновогодний всплеск посещаемости торговых центров, безусловно, помог увеличить рост покупок, но говорить о том, что за две-три недели был полностью восстановлен весь объем потерь выручки за год, не приходится. За год торговые центры, по предварительным подсчетам, потеряли до 40% выручки, в преддверии Нового года удалось восстановить не более 20%»,— считает Дмитрий Москаленко.

Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева отмечает, что в Сибири много крупных городов с хорошим уровнем доходов населения, которые даже в пандемию демонстрировали высокие показатели посещаемости и трат в ТЦ: «Поэтому есть все предпосылки полагать, что в Сибири отрасль будет восстанавливаться как в России в целом в течение 2021 года, если не произойдет новых волн пандемии и ужесточения ограничений».

РСТЦ прогнозирует полное восстановление рынка к началу 2022 года, «если не будут введены новые ограничения и отрасль сможет получить должную финансовую поддержку от государства». В ином случае восстановление доковидных показателей может быть продолжено вплоть до конца 2022 года. «Последствия вируса сейчас — не только страх посещать общественные места с идеей о сохранении собственного здоровья, но и экономические проблемы, а также смена потребительского поведения»,— считает Дмитрий Москаленко.

Дарья Решетникова