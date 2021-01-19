Градоначальник перебрал «Томского пива»

На главу Томска Ивана Кляйна возбуждено новое уголовное дело. Чиновник подозревается в том, что сочетал работу в мэрии с продвижением коммерческих интересов предприятия «Томское пиво», основным акционером которого он сам и является. Это уголовное дело стало третьим. В отношении Ивана Кляйна, который с ноября прошлого года содержится в СИЗО, уже расследуется два дела о превышении полномочий. Защита заявила, что ее еще не уведомили о новом эпизоде в расследовании.



Управление Следственного комитета РФ (СКР) по Томской области в понедельник возбудило очередное уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Как сообщили в следственном ведомстве, градоначальник подозревается в том, что совмещал свои обязанности с управлением бизнесом. По ст. 289 УК РФ о незаконном участии в предпринимательской деятельности ему грозит до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, господин Кляйн, победивший в 2013 году на выборах главы Томска, в обход запрета на участие чиновников в коммерческой деятельности принимал решения в управлении ОАО «Томское пиво» (ТМ «Крюгер», «Бархатное», «Чешский джбанек», «Благодей» и др.) — одной из крупнейших компаний Сибири по производству пива и безалкогольных напитков. Предприятие, акционерами которого являются сам градоначальник и члены его семьи, он возглавлял до прихода во власть. На посту гендиректора ОАО «Томское пиво» его сменила его супруга Галина Кляйн. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2019 году составила 5,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.

«В силу занимаемой должности, в том числе при пособничестве своего заместителя, глава администрации Томска оказывал покровительство указанной ОАО в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами»,— говорится в сообщении СКР. Фамилия вице-мэра, фигурирующего в деле, не указывается.

Адвокат мэра Марина Вихлянцева заявила „Ъ-Сибирь“, что ни ее, ни ее доверителя правоохранители еще не известили о новом эпизоде в расследовании. «Не уведомлялся Иван Григорьевич (Кляйн.— „Ъ“), не уведомлялась его защита о возбуждении дела»,— сказала адвокат.

Ивана Кляйна задержали 13 ноября 2020 года сотрудники ФСБ и СКР. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и по решению суда отправили в СИЗО. Согласно материалам следствия, в 2016 году градоначальник приказал подчиненному подготовить документы о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны у предприятия ОАО «Томское пиво», что стало основанием для отказа застройщику в возведении там многоэтажных жилых домов. В декабре 2020 года на главу Томска возбудили еще одно дело — о превышении полномочий. В нем идет речь о выделении дочери мэра Светлане Кляйн земельного участка площадью 850 кв. м в престижном районе Томска в обход установленных законом процедур и по заниженной цене.

Адвокаты градоначальника, которого на период следствия отстранили от должности, заявляют об отсутствии доказательств виновности их клиента. По заявлению защиты, при избрании меры пресечения и продлении срока ареста суд игнорирует ухудшающееся состояние здоровья господина Кляйна. «Защита эти доводы приводила, подтверждая их медицинскими документами, результатами анализов, показаниями специалиста, который наблюдает Ивана Кляйна в СИЗО и сообщил, что состояние является опасным для жизни, а надлежащих условий для оказания медицинской помощи не имеется»,— говорится в заявлении адвокатов.

Константин Воронов