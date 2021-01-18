В Петербурге в 2020 году смертность выросла на 23%

В Петербурге в 2020 году смертность была почти на 22,9% выше, чем в 2019 году. Об этом заявил глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, по общему уровню смертности Петербург находится близко к Москве, «но есть регионы, где прирост превысил 30%». Господин Лисовец добавил, что причиной смерти в 15,2% случаев был коронавирус. Половина всех случаев приходится на сердечно – сосудистые заболевания. На втором месте — онкологии.

Напомним, что за десять месяцев 2020 года в Петербурге скончались 57,6 тыс. человек. в 2019 году, за период с января по октябрь, в городе было зафиксировано 49,7 тыс. смертей.