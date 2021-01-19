Мусор поделят по-новому

Власти Томской области в 2021 году проведут новые конкурсы по выбору регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Решение связано с вступлением в действие новой территориальной схемы, согласно которой восемь тарифных зон будут объединены в две. Действующие в регионе регоператоры, десятилетние соглашения с которыми были заключены в 2018 году, заявили, что рассчитывают остаться на рынке. Юристы считают, что вопрос о досрочном расторжении договоров с регоператорами вряд ли дойдет до суда, так как формально департамент, сокращая количество зон, действует в пределах своих полномочий.



Администрация Томской области планирует до конца 2021 года провести новые конкурсы по выбору региональных операторов, рассказали „Ъ-Сибирь“ в региональном департаменте природных ресурсов. Вместо шести компаний, которые сейчас работают в регионе, их останется не более двух. В то же время с нынешними регоператорами власти заключили в 2018 году десятилетние соглашения.

Изменения связаны с вступлением в действие новой территориальной схемы по обращению с ТКО, которую 30 декабря 2020 года утвердил департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области. В результате реформы восемь зон ответственности региональных операторов объединены в две — «Север» и «Юг». Почти вся область, включая Томск (2–8-я зоны), попала в «южную» часть, «Север» представляют город Стрежевой и Александровский район, которые сейчас входят в первую зону. По данным обладминистрации, помимо перезонирования, документ, рассчитанный до 2030 года, предусматривает создание новых объектов переработки и утилизации ТКО. Как уточнили „Ъ-Сибирь“ в департаменте, объединение зон запланировано на 2022 год.

Решение об изменении зон деятельности регоператоров власти объяснили необходимостью установить одинаковую цену на услуги для всех районов области. «Сегодня плата за обращение с ТКО для потребителей в отдаленных районах области вдвое выше, чем в Томске, Северске и Томском районе, при этом нормативы накопления отходов там ниже. За счет усреднения общего тарифа плата граждан во всех муниципалитетах будет равномерно распределена для каждой категории объектов образования ТКО»,— говорит и.о. начальника департамента Максим Кривов.

Согласно терсхеме, в 2022 году единый тариф регионального оператора в зоне «Юг», по прогнозу, будет составлять 651 руб. за 1 куб. м. При этом на 2021 год в семи образующих ее зонах утвержден тариф в размере от 224 руб. (в Томске и Томской области) до 556 руб. (в Каргасокском и Парабельском районах). Вместе с тем в зоне «Север», где меняется только название, тариф вырастет на 38% — с 451 руб. до 624 руб. за 1 кв. м. Власти уточняют, что приведенные тарифы «являются прогнозными и носят справочный характер», а фактическую величину будет устанавливать департамент тарифного регулирования региона на основании предложений рег­операторов.

Обеспокоенность по поводу изменений на рынке обращения с ТКО в своем Telegram-канале высказал председатель городской Думы Томска Чингис Акатаев. Он обратил внимание, что ситуация ставит под угрозу деятельность муниципального «Спецавтохозяйства» — рег­оператора в Томске и Томском районе. Спикер также подсчитал, что в результате изменений терсхемы тариф для жителей областного центра в 2022 году вырастет с 55 до 162,8 руб. в месяц. В беседе с „Ъ-Сибирь“ Чингис Акатаев отметил, что вопрос перезонирования впервые прозвучал в октябре 2020 года, но был отложен. Тогда, по его словам, высказывались предположения, что укрупнение проводится в интересах группы «Вис» (Москва), «дочка» которой — ООО «Экология-Новосибирск» — тогда стала рег­оператором в четвертой зоне. После того как «дочка» холдинга ушла с томского рынка, объяснив это «критически низким» тарифом, обсуждение перезонирования, по словам депутата, затихло, и принятие новой схемы стало для него неожиданностью. «Наверняка под кого-то делается. Что уж лукавить-то?» — сказал он. По его словам, 27 января пройдет заседание созданной для обсуждения вопроса о новой терсхеме комиссии при областной думе. На него приглашены представители профильных департаментов и рег­операторов.

В группе «Вис» сообщили, что «на текущий момент» компания «не планирует участие» в конкурсах по отбору региональных операторов по обращению с ТКО в Томской области. Гендиректор регоператора ООО «Транссиб» Рамиль Исмагилов заявил “Ъ-Сибирь”, что его компании перемены не коснутся: «У нас как есть Александровский район, так и остается — нас не трогают». Он добавил, что, как именно изменится в результате тариф, ему неизвестно, но рост необходим, иначе «дальше реформа не пойдет, все встанет». «Нас затащили по одному тарифу — 580 руб., а сейчас он с каждым годом ниже. Купить новую технику с такими тарифами нереально»,— пояснил он. Господин Исмагилов обратил внимание, что в других северных районах России тариф на обращение с ТКО выше томского примерно на 40%.

Директор регоператора ООО «АБФ Логистик» Владимир Панькин отмечает, что «предельный тариф регионального оператора в шестой зоне утвержден приказом департамента тарифного регулирования на три года». «Пока решений об изменении этих сроков не принималось. Мы работаем по старой схеме, в штатном режиме»,— сказал он. В компании-регоператоре ООО «ТКС» сообщили, что сейчас операторы региона ведут переговоры с областным департаментом, обсуждая варианты, при которых компании могли бы остаться на рынке, пусть и в другом статусе, например в качестве субподрядчиков. «Пока этот вопрос на обсуждении, он будет решаться примерно в конце февраля. Пытаемся понять, выгодно нам это или нет. Нам важно сохранить рабочие места — диалог ведется именно в этом ключе»,— сказала представитель ТКС.

Управляющий партнер юридической фирмы «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт считает, что основанием для расторжения контракта может стать принятие решения властями о сокращении числа территориальных зон: «Если контракт заключается с регоператором на обслуживание конкретной зоны, факт ее упразднения может быть признан основанием для расторжения властью соглашения с регоператором. Формально департамент, сокращая количество зон, действует в пределах своих полномочий. Так, например, необходимость в контракте по ремонту дома исчезает по факту сноса самого дома». Партнер, адвокат коллегии адвокатов «Делькредере» Анастасия Тараданкина говорит, что такого основания для расторжения, как изменение схемы, в соглашении с регоператорами области не предусмотрено: «Вероятно, изменение схемы с исключением нескольких зон должно приводить к невозможности исполнения соглашений с регоператорами этих зон и прекращению договора по этому основанию».

Дарья Решетникова