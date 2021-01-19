В Иркутскую область до середины февраля поступит 43 тысячи доз вакцины от COVID-19

В Иркутскую область до середины февраля поступит 43 тыс. доз вакцины от нового коронавируса, еще одна поставка ожидается во второй половине февраля. В итоге всего к началу марта в регион привезут 120 тыс. доз вакцины. Об этом вчера на заседании штаба по противодействию распространению коронавируса заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. «Поставки будут увеличиваться с учетом наращивания в России производственных мощностей», — процитировала господина Кобзева пресс-служба регправительства. Также он сообщил, что на этой неделе будут открыты дополнительные прививочные кабинеты в медсанчасти ИАПО, поликлинике №11, больницах №9 и №10. В прошлую пятницу на брифинге министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков не смог сказать, когда в регионе начнется массовая вакцинация и какое количество вакцины ожидается. Он сообщил, что в Иркутске и еще девяти муниципальных образованиях подготовлено 15 прививочных пунктов. В Иркутске это поликлиника №17 и горбольницы №3, №5 и №8. Также господин Сандаков сказал, что вся информация о вакцинации будет размещена на сайте регионального минздрава.

Екатерина Еременко