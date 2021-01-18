Завершилась технологическая выставка CES-2021

На днях завершилась американская Всемирная выставка CES-2021 , которая впервые проходила онлайн. Главной темой CES-2021 стала пандемия, которая сформировала и новый формат выставки, и ее содержание. Так, компании представляли гаджеты и устройства ближайшего будущего, которые появятся в нашем обиходе – многие из которых (такие как Samsung, Panasonic, Kohler Kitchen & Bath, Bosch, Omron и другие) рассказывали о новинках, «умных» технологиях и их возможностях.

Бьюти-новинками Procter&Gamble стали актуальные антибактериальные продукты для обеззараживания поверхностей, спрей для экспресс-мытья посуды, безводные гель для душа и средство для стирки, а также зубная щетка на исключающем трение электромагнитном механизме, которая до конца года ожидается в России.

На выставке были проведены сессии, на которых обсуждались насущные вопросы, такие как домоцентризм - наши дома стали центром работы, образования, фитнеса, поэтому уже доступна аналитика накопленного опыта жизни в локдауне. Также были представлены новые видеоигры, обсуждались вопросы кибербезопасности и защиты конфиденциальности в целом. Несмотря на то, что выставка уже завершилась, вся информация будет доступна на сайте вплоть до 15 февраля.