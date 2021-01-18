Самолет Галицкого совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара

Бизнес-джет, взлетевший из аэропорта Краснодара сегодня в 17:27, вернулся в аэропорт вылета и совершил посадку в 17:53, сообщила пресс-служба международного аэропорта Краснодар. По информации “Ъ”, владельцем самолета Gulfstream G650 является бизнесмен Сергей Галицкий.

В аэропорту сообщили, что вскоре после взлета экипаж получил сигнал о сбое в одной из систем воздушного судна и принял решение возвратиться. Посадка прошла благополучно, в настоящее время самолет осматривают специалисты аэропорта. Бизнес-джет направлялся в Дубай, кто именно был на борту, не уточняется.

Анна Перова, Краснодар