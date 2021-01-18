«Рафарма» вложила в расширение липецкого актива 165 млн рублей

Производитель лекарственных средств АО «Рафарма» вложил 165 млн руб. в строительство участка мягких лекарственных форм на предприятии в Тербунском районе Липецкой области. Об этом сообщили в администрации региона.

На заводе, напомним, производятся антибиотики, противоопухолевые препараты и другие лекарственные средства. В 2020 году «Рафарма» приоритетно поставляла в липецкие аптеки антибиотики собственного производства, в том числе необходимые для применения в период заболевания коронавирусом — цефтриаксон, левофлоксацин, азитромицин. Сейчас производственные мощности компании способны обеспечить по отдельным группам антибиотиков и противоопухолевых препаратов от 15% до 100% потребности российского рынка, подчеркнули в администрации области.

Олег Мухин