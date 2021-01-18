В Ярославле закончили подготовку и проверку купелей к Крещению

В Ярославле закончилась подготовка и проверка мест крещенских купаний, сообщили в пресс-службе мэрии города. По сообщению мэрии, в этом году на Крещение в Ярославле оборудовали пять мест для организованного купания горожан, которое начнется в ночь с 18 на 19 января.

Купели сделаны в Дзержинском районе на реке Нора у Троицкого храма. Две купели подготовили на реке Волге в Заволжском районе – возле храма Софии Премудрости Божией и в Толгском монастыре. В Кировском районе купель подготовлена на реке Которосль в районе центрального пляжа. В пресс-службе уточнили, что в этой купели не будет организовано ночное купание. Доступ к купели будет открыт только утром 19 января.

Еще одна купель обустроена в Красноперекопском районе на Петропавловских прудах. В мэрии отметили, что купель на Петропавловских прудах традиционно является одним из самых популярных мест крещенских купаний. Каждый год в Крещение сюда приходят более 2,5 тыс. человек.

Всего в Ярославской области в Крещение будет открыто 38 купелей. Ранее сообщалось, что возле каждой из них будет организовано дежурство спасателей, сотрудников полиции и медработников.

Антон Антонов