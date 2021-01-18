Стоимость «квадрата» в новостройках Петербурга выросла более чем на 12% за год

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Петербурга за 2020 год выросла на 12,6%, до 156,6 тыс. рублей. Об этом сообщают аналитики ЦИАН.

В Ленинградской области, по данным агентства недвижимости, средняя стоимость «квадрата» достигла 99,1 тыс. рублей. Если в начале прошлого года цены снижались, то с мая они начала расти. Спрос на новостройки в городе и Ленобласти снизился на 6,5% по сравнению с предыдущим годом. На рынок регионов были выведены около 4,7 млн кв. м, на 45% меньше, чем за 2019 год.