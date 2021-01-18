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«Дочка» ЛУКОЙЛа построит солнечную электростанцию на Кубани стоимостью 231,7 млн рублей

ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» (дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») объявило аукцион на строительство солнечной электростанции (СЭС) на территории Краснодарской ТЭЦ на условиях «под ключ». Извещение размещено на сайте единой информационной системы в сфере закупок. Начальная стоимость контракта составляет 231,7 млн руб. 

Согласно данным компании, мощность объекта составит 2,35 МВт, а для его размещения будут использованы не задействованные в производстве участки Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».

Проект является участником программы господдержки возобновляемых источников энергии на розничном рынке электроэнергии. Произведенную электроэнергию будут поставлять территориальной сетевой организации по специальным тарифам в рамках долгосрочного договора, рассчитанного на 15 лет.  

Строительство планируют завершить к 1 февраля 2022 года. 

Как ранее писал "Ъ-Кубань", ПАО «ЛУКОЙЛ» привлек целевой кредит в размере 13,1 млрд рублей для финансирования проекта модернизации Краснодарской ТЭЦ.  Заемщиком по кредиту станет ООО «ЛУКОЙЛ–Кубаньэнерго». Реконструкция Краснодарской ТЭЦ предусматривает комплексную замену паровых турбин и котельного оборудования. 

Наталья Решетняк


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