Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать Фонд поддержки потерпевших от преступлений.

«Целесообразность создания фонда поддержки потерпевших, откуда им будет оказана необходимая помощь не только в возмещении ущерба, но и вреда, например, вреда здоровью, причиненных преступлением, давно назрела. Многие страны идут по пути создания специальных государственных программ и фондов помощи потерпевшим»,— говорится в докладе омбудсмена по защите прав потерпевших. Как следует из доклада, в первом полугодии 2020 года размер вреда, причиненного преступлениями, составил 292,7 млрд руб, при этом добровольно было возмещено лишь 2,4 млрд руб.

В России существует практика выплаты компенсаций пострадавшим от стихийных бедствий, техногенных катастроф, авиакатастроф, отмечается в докладе. «С учетом уже имеющейся практики целесообразно инициировать формирование правовых основ для создания и деятельности фондов помощи пострадавшим и компенсации вреда, причиненного преступлением, а также подготовку поправок в уголовно-процессуальное законодательство, направленных на укрепление правовых гарантий обеспечения прав пострадавших от преступных посягательств»,— пишет госпожа Москалькова.

Также омбудсмен предложила рассмотреть возможность внедрения автоматизированной системы регистрации и учета сообщений о преступлении и вопрос о подписании Россией Европейской конвенции о выплате компенсации жертвам тяжких преступлений от 24 ноября 1983 года.