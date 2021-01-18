В Ярославской области пройдут всероссийские соревнования по биатлону

В Ярославской области на базе центра лыжного спорта «Демино» с 20 по 31 января 2021 года пройдут всероссийские соревнования по биатлону, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что в соревнованиях будут участвовать 120 молодых биатлонистов из 20 регионов России. По итогам соревнований будет сформирован состав юниорской сборной России для выступления на первенстве мира.

По данным пресс-службы, в настоящее время более 60 спортсменов уже прибыли в центр лыжного спорта и приступили к тренировкам. Среди уже приехавших в «Демино» известные биатлонисты Михаил Первушин из Московской области, а также Алексей Ковалев и Амина Иванова, представляющие Смоленскую область.

В программе соревнований будет спринт, классическая гонка с раздельным стартом, масс-старт и четыре эстафеты – смешанная, сингл-эстафета и две классические. В соревнованиях примут участие биатлонисты от 19 лет до 21 года. Организаторы приняли решение открыть доступ на соревнования для зрителей.

Антон Антонов