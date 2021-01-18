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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Орловские власти продлили ограничения по коронавирусу до 28 февраля

На заседании регионального оперштаба орловские власти приняли решение продлить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса до 28 февраля. Об этом сообщили в правительстве региона.

«По итогам праздничных дней мы видим, что в регионе увеличилось количество молодых людей, выявленных среди заболевших коронавирусом. До сих пор не все соблюдают санитарно-эпидемиологические требования... Обеспечение всего комплекса противоэпидемических мероприятий, которые утверждены региональным оперативным штабом, позволяют в той или иной мере нивелировать риски, которые сегодня имеются в регионе»,— отметил губернатор Андрей Клычков.

По данным правительстве региона, более чем у 10 тыс. орловцев уже выявили антитела к коронавирусу. Всего таких исследований было проведено более 47 тыс. Охват населения ПЦР-тестированием составляет 286,3 на 100 тыс. человек. Проведено более 396 тыс. исследований на коронавирус.

Олег Мухин


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