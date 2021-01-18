Орловские власти продлили ограничения по коронавирусу до 28 февраля

На заседании регионального оперштаба орловские власти приняли решение продлить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса до 28 февраля. Об этом сообщили в правительстве региона.

«По итогам праздничных дней мы видим, что в регионе увеличилось количество молодых людей, выявленных среди заболевших коронавирусом. До сих пор не все соблюдают санитарно-эпидемиологические требования... Обеспечение всего комплекса противоэпидемических мероприятий, которые утверждены региональным оперативным штабом, позволяют в той или иной мере нивелировать риски, которые сегодня имеются в регионе»,— отметил губернатор Андрей Клычков.

По данным правительстве региона, более чем у 10 тыс. орловцев уже выявили антитела к коронавирусу. Всего таких исследований было проведено более 47 тыс. Охват населения ПЦР-тестированием составляет 286,3 на 100 тыс. человек. Проведено более 396 тыс. исследований на коронавирус.

Олег Мухин