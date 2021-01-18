Руководителя ставропольской фирмы оштрафовали за реализацию просроченных яиц

Изобильненский районный суд Ставропольского края признал директора ООО «Изобильненская водно-пивная компания» виновным в нарушениях при реализации куриных яиц. Суд оштрафовал руководителя на 20 тыс. руб., сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике.

В сообщении говорится, что в июле 2020 года управление Россельхознадзора возбудило в отношении руководителя фирмы дело по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов к продукции, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан). Было установлено, что директор фирмы допустил в продажу более 1,4 тыс. куриных яиц с истекшим сроком годности. Продукция была приобретена в ООО «Марс».

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Изобильненская водно-пивная компания» зарегистрировано в Изобильном в 2012 году. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля безалкогольными напитками. Бенефициарами значатся Сергей Сергеев и Владимир Конев (доля каждого составляет 50%). Выручка компании в 2019 году составила 19,5 млн руб., чистая прибыль — 64 тыс. руб.

Наталья Шинкарева