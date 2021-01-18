Кубанский бизнесмен осужден на 8,5 лет за попытку взорвать троих человек в Infiniti

Верховный суд Татарстана утвердил приговор экс-директору ООО «Гамми» из Армавира Михаилу Галкину. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу суда.

Кубанский бизнесмен в ночь на 14 октября 2019 года в Лениногорске (Татарстан) установил гранату Ф-1 на днище автомобиля Infiniti, в которой находились три человека. Как позже признался обвиняемый, он хотел свести счеты со своим бывшим работодателем, который задолжал ему около 1 млн руб. Однако взрывчатка не сработала во время движения автомобиля, после ее обнаружил водитель.

18 октября Михаил Галкин был арестован. Ему предъявили обвинение сразу по трем статьям: покушение на убийство трех человек общеопасным способом, попытка уничтожения автомобиля и незаконное изготовление взрывного устройства.

Суд назначил кубанцу наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гамми» зарегистрировано в Армавире в 2019 году. Основным видом деятельности является торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами.

Наталья Решетняк