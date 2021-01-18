Арестован начальник отдела администрации Туймазинского района Башкирии

Следственный комитет по Башкирии по материалам республиканского УФСБ возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего начальника отдела по молодежной политике администрации Туймазинского района Альберта Хасанова. Чиновник обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии.

По версии следствия, в декабре прошлого года Альберт Хасанов под предлогом покупки туристического снаряжения для администрации заключил с местным предпринимателем договор поставки 14 палаток на сумму более 100 тыс. руб. При этом муниципальный служащий сообщил предпринимателю, что поставлять товар не надо, а перечисленные деньги нужны ему наличными, отмечают в СКР. После получения денег Альберт Хасанов был задержан с поличным.

Туймазинский межрайонный суд в качестве меры пресечения заключил подозреваемого под стражу.

Влада Шипилова