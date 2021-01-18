Более 340 млн рублей выплатили предпринимателям из Нижнего Новгорода из-за COVID-19

Субсидии в связи с коронавирусом COVID-19 в 2020 году получили более 1,3 тыс. предпринимателей из Нижнего Новгорода. Им выплатили более 341 млн руб. из региональной казны, сообщили в пресс-службе городской думы.

Субсидирование продолжат в 2021 году, ожидаемый объем финансирования из областного бюджета – 200 млн руб. Прием документов на получение средств продлен до 31 января. Ранее сообщалось, что в 2020 году Нижегородская область направила 800 млн руб. на выплату субсидий из-за коронавируса.

Депутаты думы предложили департаменту развития предпринимательства оценить финансовый эффект от предоставления субсидий: как они повлияли на количество субъектов малого и среднего предпринимательства, число занятых и динамику налоговых поступлений. Председатель гордумы Олег Лавричев отметил, что по качеству мер поддержки, ответам на обращения предпринимателей и оперативности у бизнеса накопились «определенные претензии»: «Нужно повысить эффективность работы городского Центра поддержки предпринимательства: реагировать быстрее и анализировать состояние бизнеса в целом».

Отметим, что ранее органы прокуратуры неоднократно сообщали о случаях несвоевременного перечисления субсидий предпринимателям. Выплаты средств добивались сотрудники ведомства.

Анастасия Еремина