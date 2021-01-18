Василий Голубев утвердил новый состав Общественной палаты Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил список из 16 жителей региона, которые вошли в четвертый состав Общественной палаты области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В Общественную палату вошли руководители общественных организаций, представители сферы образования, здравоохранения, ветеранских организаций и духовенства.

Общественная палата Ростовской области — коллегиальный орган, который был учрежден в 2012 году. В его общий состав входит 51 человек. Состав избирается каждые три года. Треть членов палаты утверждает своим указом губернатор, треть — Законодательное Собрание, еще одна треть формируется по предложениям НКО назначенными членами палаты нового состава.

Наталья Шинкарева