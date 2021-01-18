Ставропольского производителя куриного мяса оштрафовали за антибиотики в продукции

Арбитражный суд Ставропольского края признал ЗАО «Байсад» виновным в нарушениях при изготовлении куриного мяса. Компанию оштрафовали на 600 тыс. руб., сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике.

Как сказано в сообщении, в июне прошлого года управление Россельхознадзора возбудило в отношении компании четыре дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем требований технических регламентов к продукции, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан). Поводом стало то, что специалисты ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» и ФГБУ «ВГНКИ» обнаружили в замороженном филе цыплят-бройлеров препараты антипаразитарного назначения, антибиотики динитрокарбанилид и мадурамицин.

В сентябре 2020 года ЗАО «Байсад» было привлечено к административной ответственности с наложением штрафов в общей сумме 1,2 млн руб. Не согласившись с постановлениями Россельхознадзора, предприятие обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края. Суд рассмотрел материалы дел и счел вину ЗАО «Байсад» доказанной, однако, снизил сумму штрафов до 600 тыс. руб.

По данным сервиса kartoteka.ru, ЗАО «Байсад» зарегистрировано в Кисловодске в 1997 году с уставным капиталом 31,6 млн руб. Основной вид деятельности компании — разведение сельскохозяйственной птицы. Бенефициаром значится московское ЗАО «Байсад», директором — Эдуард Садыхов. Выручка компании в 2019 году составила 910,2 млн руб., чистая прибыль 30,7 млн руб. На сайте компании указано, что в нее входят собственная птицефабрика «Незлобненская» и комбинат по переработке птицы.

Кристина Федичкина