В Ярославской области за год отремонтируют шесть мостов

На территории Ярославской области в 2021 году будут отремонтированы шесть мостов, находящихся в региональной сети автомобильных дорог, сообщили в региональном департаменте дорожного хозяйства.

По словам заместителя председателя правительства области Виктора Неженца, работы будут проводиться в рамках программы «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» и по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Потребность в ремонте мостов высокая, поэтому сейчас мы активно готовимся к участию в новой федеральной программе “Мосты и путепроводы”. Ее реализация позволит увеличить объемы работ. В настоящее время проводится анализ технического состояния всех искусственных сооружений, которые расположены на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения, составляется предварительный график мероприятий»,— отметил господин Неженец.

В департаменте уточнили, что среди объектов, запланированных к ремонту в 2021 году мосты через реку Золотуху на автодороге Борисоглебский – Зачатье, через реку Ухру на автодороге Подольново – Пантелейки, через реку Саблю на автодороге Остапково – Заозерье, переезды через ручей на автомобильной дороге Рылово – Безменцево и через ручей Пужбольский на автомобильной дороге Судино – Поддыбье – Пужбол.

По данным директора департамента Евгения Моисеева, ремонтные работы начнутся в мае. В настоящее время уже определены подрядчики.

«Общая стоимость работ – 37,6 млн руб. Согласно контрактам, кроме планового ремонта и гарантийных обязательств, подрядные организации будут обеспечивать летнее и зимнее содержание объектов до 2024 года»,— рассказал господин Моисеев.

Также в 2021 году будет завершена реконструкция моста через реку Печегду на автомобильной дороге Ярославль – Рыбинск. Ремонтные работы здесь начались в 2020 году.

Антон Антонов