В Челябинске прошли пикеты в поддержку Алексея Навального

Жители Челябинска вышли в одиночные пикеты в знак протеста против задержания политика Алексея Навального. Об этом сообщает местный штаб оппозиционера в социальных сетях.

Сегодня днем несколько горожан вышли с плакатами «Свободу Навальному» в сквер на Алом поле. Пикетчики поочередно сменяли друг друга. «На пикетах не обошлось без происшествий — активистам пытался помешать провокатор. Он развернул плакат рядом с протестующими, хотел, чтобы они нарушили правила проведения одиночного пикета»,– сообщает челябинский штаб политика в своем Telegram-канале.

Как сообщал «Ъ», 17 января оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту «Шереметьево» после возвращения из Германии. Федеральная служба исполнения наказания РФ заявила, что это связано с иском о замене ранее назначенного политику условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Сегодня Химкинский городской суд на выездном заседании во 2-м отделе управления МВД по Химкам избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток.