«Азимут» начал выполнять рейсы их Краснодара в Саранск через Минеральные Воды

Авиакомпания «Азимут» в субботу, 16 января, совершила первый рейс по новому маршруту Краснодар — Минеральные Воды — Саранск, об этом сообщает ее пресс-служба.

Полеты по направлению будут выполнятся два раза в неделю — по средам и субботам.

Вылет из Краснодара намечен на 09:05, посадка в Минеральных Водах — на 9:55, вылет из Минеральных Вод — в 10:45, посадка в Саранске — в 12:45. Обратно самолет будет вылетать из Саранска в 13:35, садиться в Минеральных Водах в 15:40 и оттуда отправляться в Краснодар в 16:30 с посадкой в конечном пункте 17:35.

Отмечается, что в апреле 2021 года авиакомпания «Азимут» планирует открыть прямое сообщение между Саранском и Краснодаром.

Кристина Федичкина