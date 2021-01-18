Смольный предоставит инвестору участок для строительства транспортно-логистического комплекса на юге города

Власти Петербурга предоставят ООО «Логистическая группа "Адмирал"» земельный участок на Волхонском шоссе в аренду для реализации проекта транспортно-логистического комплекса «Юго-Западный». Соответствующее решение было принято сегодня в Смольном, на совещании губернатора города с членами городского правительства.

Ранее компании был присвоен статус стратегического инвестора.

Напомним, что проект будет реализован рядом с портом «Бронка» за три года. Площадь застраиваемой территории составит более 240 тысяч кв. м, инвестиции в проект превысят 2 млрд руб.