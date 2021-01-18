Глава Саратова поручил возобновить отлов бродячих животных

После нападения собак на людей в Заводском районе Саратова глава города Михаил Исаев потребовал «незамедлительно» возобновить отлов бездомных животных в городе. Свое поручение он адресовал комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта и МУП «Дорстрой».

Господин Исаев напомнил, что действие предыдущего конкурса на отлов животных завершилось в прошлом году, а итоги нового еще не подвели. Кроме того, из-за возможных изменений в законодательстве, которые сейчас рассматриваются на областном уровне, этот конкурс может быть отменен.

«Дорстрою» также поручено заняться расширением приюта для животных – чтобы он мог принять еще 200 особей.

Марина Ковалева