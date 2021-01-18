Поставить вакцину от коронавируса можно будет в 10 больницах Екатеринбурга

Привиться от COVID-19 можно будет в 10 больницах Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе мэрии города. Так, в данный момент открыта запись на прививку в следующих учреждениях:

ЦГКБ № 1 (улица Декабристов, 27);

ЦГБ № 2 (улица Московская, 2);

ЦГКБ № 3 (улица Б. Быковых, 16);

ЦГКБ № 6 (улица Серафимы Дерябиной, 34);

ЦГБ № 7 (улица Вилонова, 33);

ГКБ № 14 (переулок Суворовский, 5в и переулок Суворовский, 5);

ЦГБ № 20 (улица Зои Космодемьянской, 42);

ЦГКБ № 23 (улица Старых Большевиков, 9);

ЦГКБ № 24 (переулок Рижский, 16 и улица Шварца, 14);

Новая больница (улица Заводская, 29).

«На сайте больницы необходимо заполнить заявку и специальную анкету. Каждому записавшемуся перезвонит оператор и назовёт предварительную дату вакцинации, которая будет зависеть от даты поступления препарата. Вакцинация проходит в два этапа с интервалом в три недели. Заявки на прививку от коронавируса также принимаются по единому номеру “22”», — пояснили в пресс-службе.

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов отметил необходимость строгого соблюдения назначенного времени вакцинации, поскольку организуются группы из пяти человек. На одну группу предназначается один флакон препарата, повторная заморозка которого не допускается.

С начала пандемии в Свердловской области выявлено 65 592 случая инфицирования COVID-19, из них медики вылечили свыше 57 тысяч человек, 1 821 пациент скончался. Напомним, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в регионе продлен до 1 февраля.