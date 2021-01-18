На Кубани разработают меры для стимулирования развития аквафермерства

Специалисты регионального минсельхоза займутся разработкой мер финансового стимулирования для развития рыбных хозяйств. Такое поручение дал вице-губернатор Кубани Андрей Коробка, сообщает пресс-служба администрации края.

По словам заместителя главы региона, рыба и морепродукты входят в число экспортно ориентированной продукции и фермеры, занимающиеся их производством, могли бы нарастить объемы для поставок за рубеж. «Аквафермерство перспективно, у небольших хозяйств есть все шансы перерасти в крупные предприятия и со временем обеспечивать продукцией не только местных жителей, но и заниматься экспортными поставками», – рассказал Андрей Коробка.

По данным минсельхоза края, в 2020 году производство товарной рыбы сохранилось на уровне предыдущего года, составив более 21 тыс. тонн. Больше всего на Кубани разводят карпа, толстолобика, белого амура. Суммарный объем их производства достигает 20,4 тыс. тонн. Также в регионе занимаются выращиванием осетровых рыб, мидий, устриц, австралийского рака. Производство последнего в 2020 году составило 7 тонн.

Согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» объемы поставок данного вида продукции на зарубежные рынки к 2024 году должны достигнуть $8 млн.

Андрей Ульченко