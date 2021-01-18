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Рита Хейворт в фильме «Гильда», 1946

Фото: Getty Images

Сороковые, роковые

Американская писательница Кимберли Трулер выпустит книгу о культовых образах и кинокостюмах 40-х годов прошлого века

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Книга получила название «Film Noir Style: The Killer 1940s». Она представляет собой сборник из 20 рассказов, каждый из которых посвящен отдельному образу из голливудских фильмов того времени. В своей работе Трулер исследует нуар и то, как события в США повлияли на появления немецкого экспрессионизма в кино.


Один рассказ — одно глубокое погружение в историю создания костюмов для героинь самых известных фильмов и описание событий, связанных с ними. Трулер пишет об атласном платье Жана Луи для Риты Хейворт, актрисы любовной мелодрамы «Гильда», которое было оборудовано специальной удерживающей конструкцией, не позволяющей ему свалиться в самый ответственный момент, и выборе белого цвета для образа Ланы Тернер в фильме «Почтальон всегда звонит дважды».

В «Film Noir Style: The Killer 1940s» много подробностей о дизайнерах того времени: Вере Уэст, Бонни Кэшин, Гвен Уэйклинг и Эдит Хед, которую автор называет самым плодотворным творцом изучаемого периода. Ее костюмы носили исполнительницы главных ролей в картинах «Оружие по найму», «Дурная слава», «Бульвар Сансет» и «Двойная страховка».

«Работам Эдит уделяется, например, так много внимания из-за ее сотрудничества с Хичкоком в 1950-е, поэтому мне было приятно напомнить людям, сколько костюмов она сделала для нуарных лент и других звезд помимо Грейс Келли...» — отмечает Трулер.

Кимберли Трулер — историк моды, которая вела лекции в историческом кинотеатре «Египетский театр Граумана» в Лос-Анджелесе, но из-за пандемии перешла на онлайн-формат. Теперь ее программы доступны любому желающему. К слову, в мае 2020 года владельцем театра стал Netflix.

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