Власти Ямальского района предупредили жителей о падении частей ракеты

В Ямальском районе (ЯНАО) между с. Яр-Сале и д. Порц-Яха 2 или 3 февраля должна будет упасть часть космической ракеты «Союз», которую запустят с космодрома «Плесецк». Об сообщила пресс-служба администрации районы во Вконтакте. В связи с этии власти попросили жителей района воздержаться от поездок в направлении Порц-Яхи в период возможного падения частей ракеты.

«Населенным пунктам ничего угрожать не будет, такие мероприятия на территории района проводятся более 20 лет. Перед пуском ракеты район падения будет обязательно обследован», — отметили в пресс-службе.