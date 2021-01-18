Cadillac начал летать

General Motors показала футуристический летающий Cadillac — беспилотный электромобиль с вертикальным взлетом и посадкой для одного пассажира.

Один из руководителей GM описал эту концепцию как «переосмысление будущего личного транспорта». Одноместный Cadillac — технически беспилотный летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой — сможет перемещаться со специально оборудованной крыши на крышу со скоростью до 90 км/ч. Он полностью автономный и полностью электрический, с двигателем мощностью 90 кВт, аккумулятором GM Ultium и сверхлегким корпусом с четырьмя парами роторов. Летающий Cadillac был представлен на видео во время виртуальной презентации гендиректора Мэри Барра — одновременно с семейным электрическим шаттлом Cadillac. В прошлом году Барра (первая женщина-гендиректор в истории компании) сообщала, что автопроизводитель изучает такие альтернативные способы передвижения, как воздушное такси. Концепции представлены руководителем дизайна GM Майком Симко, который описал летательное средство как «Cadillac городской воздушной мобильности».

Morgan Stanley недавно предсказывал, что к 2040 году общий оборот авиамобильного рынка может составить около $1,5 трлн; Frost & Sullivan предсказывает, что к 2040 году будут использоваться 430 тыс. авиамобильных средств, а начнется все с рынка Ближнего Востока уже в 2022 году.

В то же время продажи легковых и легких коммерческих автомобилей к 2030 году составят около $9 трлн — и это если не считать тех триллионов, которые крутятся вокруг автомобильного рынка, от производства топлива до дорожной инфраструктуры.

По материалам статей https://mitechnews.com/auto-tech/gm-unveils-autonomous-flying-cadillac/ и https://www.cnet.com/news/gms-flying-cadillac-concept-has-me-puzzled/

Виталий Логофет