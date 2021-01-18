В Луге установили дополнительные контейнеры для раздельного сбора отходов

В городе Луга Ленинградской области установили дополнительные контейнеры на 28 мусорных площадках для раздельного сбора отходов.

Как сообщили в пресс-служба правительства региона, площадки оборудованы дополнительными емкостями для сбора стекла и пластика. Контейнеры различаются по цветам. Подобные баки в начале декабря появились на улицах Кингисеппа и Ивангорода. За месяц было собрано и направлено для переработки 4 510 кг пластика и 19 300 кг стекла.

В случае успешной реализации проект будет применен и в других населенных пунктах Ленобласти.