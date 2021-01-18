Краевые медики заявили об отсутствии осложнений после вакцинации от коронавируса

Реакция на вакцину от коронавируса зафиксирована не более чем у 10% жителей Прикамья, поставивших прививку. Об этом сообщается на сайте краевого минздрава.

По словам руководителя Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД Евгения Сармометова, осложнений после вакцинации не выявлено вообще, речь идет лишь о покраснениях места укола, миалгии или повышении температуры.

Массовая вакцинация от коронавируса в Пермском крае еще не начиналась. Пока в регион поставлено лишь 8,5 тыс. комплектов препарата. Прививки ставят врачам, учителям, социальным работникам, пожилым людям и тем, кто входит в группу риска из-за наличия заболеваний.

Всего с начала пандемии в Пермском крае COVID-19 заболели 35 995 человек. По темпам распространения инфекции регион занимает 12-е место среди субъектов РФ.