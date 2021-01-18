В Оренбуржье отказались от освящения купелей и массового купания верующих

Освящение иорданских купелей и массового купания верующих в Оренбургской области на Крещение не планируется. Это решение связано с указом губернатора региона Дениса Паслера о противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Кроме того, по информации чиновников, по благословению временного управляющего Оренбургской епархией митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона, в больших храмах будет совершаться по три праздничных литургии. Помимо прочего, в этот период воду будут освящать дважды: в первый раз это произойдет после утреннего богослужения в Крещенский сочельник, во второй – во вторник после ночной Литургии. Желающие смогут набрать святую воду в течение семи дней.

Георгий Портнов