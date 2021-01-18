На Дону женщину подозревают в убийстве новорожденного внука

В Сальском районе возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Правоохранители обвиняют ее в убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

По версии следствия, 4 января 2021 года в селе Сандата Сальского района женщина самостоятельно приняла роды у своей 23-летней дочери. Затем она опустила новорожденного мальчика в ведро с водой, а когда он перестал подавать признаки жизни, завернула в пакеты и захоронила на заднем дворе своего дома.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева