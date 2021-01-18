НСА: дефицит влаги на полях Черноземья сокращается

Сформировавшийся в Центральном Черноземье дефицит влаги (осенью показатель был ниже нормы за последнее десятилетие на 20-30%) начал уменьшаться. Об этом говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков (НСА).

«На 10 января ситуация с накопительными осадками начала улучшаться в Центральном Черноземье. В Белгородской, Орловской, Курской, Тамбовской, а также частично Воронежской и Ростовской областях уровень максимального дефицита влаги снизился с 30% до показателей 20% и 10% в зависимости от района»,— подчеркивается в сообщении.

Тем не менее, засуха по-прежнему угрожает растениеводам в 2021 году, считают в союзе — запасы влаги все еще ниже нормы. «НСА призывает региональные органы АПК и аграриев европейской части России обратить особое внимание на необходимость применения агротехнологических мер, направленных на сбережение влаги в почве и страхование посевов. Даже если в ближайшие три-четыре месяца произойдет разворот ситуации с осадками, в ряде регионов потребуется время для восстановления уровня влаги в пахотном слое»,— сказал президент НСА Корней Биждов.

В каких условиях оказались озимые на юге Центральной России — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин