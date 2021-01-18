Строительство велотрассы для BMX и маунтинбайка в Ростове завершится в конце 2021 года

Возведение комплекса для занятий велоспортом BMX и маунтинбайком в Ростове планируется завершить к концу 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства региона. Стоимость работ составляет 181 млн руб. По данным сайта госзакупок, подрядчиком выступает ООО «Земстрой».

Ход строительства перешел в активную стадию: готовность объекта оценивается на 49%. Как ожидается, спорткомплекс для занятий велоспортом-маунтинбайком будут ежедневно посещать около 300 человек»,— говорится в сообщении.

Кроме того, до конца 2022 года, в рамках программы «Спорт — норма жизни», на территории ростовского УОР возведут крытый футбольный манеж. Стоимость работ составляет 393 млн руб. Как указано на портале госзакупок, подрядчиком в строительстве выступает ООО «СК Мегаполис».

Наталья Шинкарева