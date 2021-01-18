В Татарстане на Крещение похолодает до 33 градусов мороза

В Татарстане на Крещение, 19 января, температура воздуха ночью опустится до -33, днем ожидается не выше -16..-21. В течение дня возможен снег. На дорогах образуется гололедица. Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра.

20 января в Татарстане также будет снежная погода. Ночью столбики термометров опустятся до -19..-24, днем они покажут в пределах -13..-18. В четверг, 21 января, ночью ожидается снег, а днем осадки постепенно прекратятся. Минимальная температура воздуха ночью составит -18..-23, днем потеплеет до -10..-15.

По предварительным данным, с пятницы, 22 января, в Татарстане начнется резкое потепление. Столбики термометров ночью покажут 15..-20, к утру повысятся до -6..-11, днем же они поднимутся до+1..-4. Также в течение дня ожидаются метель с ухудшением видимости, снег, юго-западный ветер порывами до 15-20 м/с.

"Ъ-Казань"