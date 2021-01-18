В Прикамье адвокат стал фигурантом уголовного дела

Руководитель СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело в отношении адвоката, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Об этом сообщает сайт следственного управления.

По версии следствия, подозреваемый управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, хотя ранее неоднократно был привлечен к ответственности за совершение аналогичного правонарушения и лишен водительских прав. После того как адвоката остановили сотрудники полиции, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Для организации дальнейшего расследования данное уголовное дело направлено в Очерский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю.