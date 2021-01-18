Нижегородская область увеличила объемы ремонта дорог

И.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Нижегородской области Андрей Ермолаев в понедельник отчитался об исполнении нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Как сообщил господин Ермолаев на заседании профильного комитета законодательного собрания, с 2017 года протяженность ремонтируемых дорог в рамках общего развития дорожной сети увеличилась вдвое, до 1076 км в 2020-ом. Объем финансирования нацпроекта в 2019 году оценивался в 7,4 млрд руб.

В прошлом году на работы по БКАД направили 8,4 млрд руб., подрядчики отремонтировали 195 участков дорог регионального и местного значения, что позволило привести к нормативам 34,5% всех дорог в регионе, доложил чиновник. Общая протяженность отремонтированных участков по нацпроекту в 2020 году составила 887 км, превысив показатели 2019 года на 124 км.

По данным минтранса, на 1 января 2021 года протяженность дорожной сети Нижегородской области составляет 32,8 тыс. км. Из них 57,7 км приходится на дороги федерального значения. 12,9 тыс. км составляют дороги регионального и межмуниципального значений, еще 19,3 тыс. км относятся к дорогам местного значения.

«По объему выполненных работ Нижегородская область два года подряд занимает лидирующие позиции сводного рейтинга субъектов РФ – участников национального проекта, уступая лишь Московской области»,— заявил Андрей Ермолаев.

В рамках программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» разрабатывается проектная документация для дорог, которые не ремонтировали более 25 лет. В 2020 году подрядчики отремонтировали 44 км. таких дорог. В 2021 году запланированы дорожные работы в Навашино, Кулебаках, Ардатовском и Арзамасском районах общей протяженностью 14 км на участке одной из крупнейших дорог Владимир-Муром-Арзамас в рамках туристического кластера Арзамас-Дивеево-Саров. Также планируется капремонт 6,8 км дорог в Ковернинском районе и 5,5 км на участке трассы Нижний Новгород-Саратов в Шатковском районе.

К 2023 году в рамках БКАД в регионе планируется отремонтировать 1,1 тыс. км. Объем финансирования в 2021 году составит 8,6 млрд руб., планируется отремонтировать 571 км. Всего в рамках нацпроекта с 2019 по 2024 годы в Нижегородской области отремонтируют более 5,6 тыс. км., что позволит привести к нормативам 40,5% дорог.

Владимир Зубарев