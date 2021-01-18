Удмуртия вошла в ТОП-5 регионов ПФО по маркировке шин и обуви в системе «Честный знак»

По данным на 18 января Удмуртия вошла в ТОП-5 регионов Приволжского федерального округа по маркировке шин, обуви и легкой промышленности в системе «Честный знак». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на министра промышленности и торговли региона Виктора Лашкарева.

«Маркировка товаров призвана бороться с контрафактом и некачественной продукцией опасной для жизни и здоровья людей. В Удмуртии уже маркируются табак, обувь, лекарства, фототовары, шины и покрышки, товары легкой промышленности. На сегодняшний день регион входит в ТОП-3 в ПФО по маркировке шин и в ТОП-5 в ПФО по маркировке обуви и товаров легкой промышленности. Мы продолжим наращивать темпы в отношении прочих товарных групп»,— подчеркнул господин Лашкарев.

Отметим, что с сентября 2020 года управление Роспотребнадзора по Удмуртии обследовало 46 субъектов, реализующих обувь, на соблюдение правил маркировки. Нарушения выявили в 58,7% из них, составлено 23 административных протокола. В целом специалисты управления проверили 6,44 тыс. пар обуви. Нарушения требований маркировки обнаружили в 397 парах на общую сумму 536,89 тыс. руб. Материалы проверок направлены в суды.