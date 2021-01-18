Министру объявлен выговор за затягивания сроков передачи дорог Саратова области

Министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексею Петаеву объявлен выговор в связи с неготовностью документов для передачи трех саратовских дорог на областной уровень. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Валерия Радаева по итогам совещания с ответственными чиновниками.

Речь идет о трех магистралях: улицах Чернышевского, Соколовой и Московском шоссе. Подготовка к передаче до сих пор не завершена.

Глава региона упрекнул городских и областных чиновников в затягивании сроков. «Здесь все на одной территории. Задача понятна, исполнения – нет. Вопроса о переносе еще сроков быть не может. В январе все процедуры закончить, февраль – регион обслуживает дороги», – поставил задачу господин Радаев.

Главе города Михаилу Исаеву указано на недопустимость несвоевременного исполнения мероприятий, ему также рекомендовано рассмотреть вопрос о применении дисциплинарных взысканий к ответственным должностным лицам администрации.

Марина Ковалева